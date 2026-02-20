PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Jugendlicher angegriffen - Zeuge schreitet ein

Limburg (ots)

Jugendlicher angegriffen - Zeuge schreitet ein, Weilburg, Über dem Hainberg, Donnerstag, 19.02.2026, 19:10 Uhr

(ro)Mehrere Personen haben am Donnerstag in Weilburg einen Jugendlichen angegriffen, ein Unbeteiligter kam dem Jungen zur Hilfe. Gegen 19:10 Uhr teilte der Zeuge der Polizei mit, dass soeben ein Junge von drei anderen niedergeschlagen worden sei. Hierbei soll der Junge auch mit einem Messer bedroht worden sein. Der couragierte Mann schritt ein, stellte sich vor den Jungen und informierte Rettungsdienst, da der Junge Verletzungen aufwies. Der Junge wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer flüchteten daraufhin in Richtung Hainallee. Die alarmierten Streifen konnten das Trio im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig machen. Einer wird als etwa 17 Jahre, 1,70 Meter groß, schlank und mit braunen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Bomberjacke und dunkle Hosen sowie blaue Schuhe der Marke Nike. Der zweite soll ca. 1,70 Meter groß, zwischen 16 und 20 Jahre alt und schlank sein. Bekleidet war er mit einer schwarzer Bomberjacke mit der Aufschrift "FFM" schwarzen Sneakern sowie einem Basecap mit der Aufschrift "CSA". Deren Begleiter wird als etwa 1,75 Meter groß, 16 bis 20 Jahre alt, schlank und mit dunkelblonden Haaren beschrieben, er trug ebenfalls eine schwarze Bomberjacke mit "FFM" Aufschrift. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen zum Vorfall unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell