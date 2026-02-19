PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Löschung der Vermisstenfahndung nach drei Jugendlichen aus Limburg

Limburg (ots)

Limburg

Donnerstag, 19.02.2026,

(rk) Die am 18.02.2026 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach drei jungen Mädchen aus Limburg zwischen 13 und 15 Jahren wird zurückgenommen. Die Vermissten wurden mittlerweile wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, dass veröffentlichte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

