POL-LM: Löschung der Vermisstenfahndung nach drei Jugendlichen aus Limburg

Limburg (ots)

Limburg

Donnerstag, 19.02.2026,

(rk) Die am 18.02.2026 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach drei jungen Mädchen aus Limburg zwischen 13 und 15 Jahren wird zurückgenommen. Die Vermissten wurden mittlerweile wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, dass veröffentlichte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

