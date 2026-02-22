POL-LM: +++ Alkoholisiert am Steuer +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Alkoholisiert am Steuer

Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße,

Samstag, 21.02.2026, 20:15 Uhr

Am Samstagabend wurde ein alkoholisierter Pkw-Fahrer nach einem Zeugenhinweis kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen.

Ein Zeuge meldete am Samstag, dem 21.02.2026, gegen 20:15 Uhr einen Pkw mit auffälliger Fahrweise. Der Pkw konnte kurz darauf durch eine Streife der Polizeistation Limburg angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 50-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

