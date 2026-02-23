PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Elektronikgeschäft +++ Kiosk aufgebrochen +++ Hyundai gestohlen +++ Berauschter Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

1. Einbruch in Elektronikgeschäft,

Limburg, Hospitalstraße, Samstag, 21.02.2026, 20:00 Uhr bis Sonntag, 22.02.2026, 08:40 Uhr

(ro)In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Elektronikgeschäft in Limburg eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen näherten sich die Täter zwischen 20:00 Uhr und 08:40 Uhr dem Laden in der Hospitalstraße und beschädigten eine Schaufensterscheibe. So ins Innere gelangt, nahmen sie mehrere Handyverpackungen an sich, bevor sie die Flucht ergriffen. Der Schaden an der Scheibe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Kiosk aufgebrochen,

Weilburg, Bahnhofstraße, Sonntag, 22.02.2026, 04:00 Uhr bis 08:30 Uhr

(ro)In Weilburg haben Einbrecher am Sonntag einen Kiosk heimgesucht. Unbekannte Täter hebelten zwischen 04:00 Uhr und 08:30 Uhr die Zugangstür des Kiosks in der Bahnhofstraße auf und brachen im Inneren einen Schrank auf. Der Versuch, einen Getränkeautomaten aufzuhebeln, scheiterte. Sie nahmen elektronische Geräte und Bargeld an sich, bevor sie das Weite suchten. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Hyundai gestohlen,

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Donnerstag, 19.02.2026, 20:30 Uhr bis Freitag, 20.02.2026, 07:00 Uhr

(ro)In der Nacht zum Freitag hatten Autodiebe in Limburg einen Hyundai im Fokus. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Donnerstag gegen 20:30 Uhr in der Heinrich-von-Kleist-Straße abgestellt. Als er am Freitagmorgen um 07:00 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem grauen Hyundai ioniq 5 jede Spur. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "RÜD-IQ90 E" angebracht waren. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Berauschter Autofahrer flüchtet vor Kontrolle, Weilmünster, Samstag, 21.02.2026, 21:50 Uhr

(ro)In Weilmünster hat ein berauschter Autofahrer versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Streife wollte den 26-Jährigen in seinem Ford gegen 21:50 Uhr in der Weilstraße anhalten und kontrollieren. Dieser gab jedoch Gas und versuchte über die Königsberger Straße, die Sudetenstraße bis hin zur Dietenhäuser Straße zu flüchten. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Ford und konnten sowohl das Fahrzeug als auch den Fahrer kurz darauf antreffen und kontrollieren. Da der junge Mann offenbar zuvor Drogen konsumiert hatte, musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten und sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Der 26-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

