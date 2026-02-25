PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher machen keine Beute +++ In Vereinsheim eingebrochen

Limburg (ots)

1. Einbrecher machen keine Beute,

Limburg, Dietkirchen, Auf der Heide, Montag, 23.02.2026, 21 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 10 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag haben Diebe in Dietkirchen keine Beute gemacht. Zwischen 21 Uhr und 10 Uhr gelangten sie auf das Grundstück eines Autoersatzteilehändlers in der Straße "Auf der Heide". Dort hebelten sie die Türen zweier Container auf, um an Diebesgut zu gelangen. Sie gingen jedoch leer aus, da die gewünschte Beute entweder nicht vorhanden war oder sie bei der Tat gestört wurden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des versuchten Einbruchs. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. In Vereinsheim eingebrochen,

Löhnberg, Montag, 23.02.2026, 16.30 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 15.45 Uhr

(da)Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag in ein Löhnberger Vereinsheim eingestiegen. Zwischen 16.30 Uhr und 15.45 Uhr begaben sich die Täter zu dem am Lahnradweg gelegenen Gebäude und zerstörten den Glaseinsatz eines Fensters. So verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob sie dort etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren