PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Gaststätte +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Diebstahl von Kupferwanne

Limburg (ots)

Einbruch in Gaststätte,

Elz, Rathausstraße, Samstag, 28.02.2026, 02:00 Uhr - 05:14 Uhr

(ra) In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in Elz ein. Einbrecher verschafften sich zwischen 02:00 Uhr - 05:14 Uhr durch Aufhebeln der Hintertür gewaltsam Zutritt in die Gaststätte in der Rathausstraße. Die darin befindlichen Spielautomaten wurden in der Folge durch die Täter angegangen. Bargeld aus diesen und aus der Gaststätte wurde entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Limburg bittet bei verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, um Mitteilung unter 06431 9140-0.

Gefährliche Körperverletzung,

Limburg, Brüsseler Straße, Samstag, 28.02.2026, 03:12 Uhr

(ra) Am Samstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Schnellrestaurant in Limburg. Im Zuge einer zunächst verbalen Auseinandersetzung und vorangegangenen Beleidigungen, schlugen sich mehrere Personen gegen 03:10 Uhr in dem Schnellrestaurant in der Brüsseler Straße. Hierbei gerieten sie massiv körperlich aneinander. Ob und inwieweit die namentlich bekannten Beteiligten Verletzungen davontrugen, ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die die Tat beobachteten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Kupferwanne,

Limburg, Dietkrichen, Rheinstraße, Freitag, 27.02.2026, 16:00 Uhr - Samstag, 28.02.2026, 09:00 Uhr

(ra) Am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück in Dietkirchen. Von Freitag, 27.02.2026, 16:00 Uhr bis Samstag, 28.02.2026, 09:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf das Grundstück in Dietkirchen und entwendeten eine dort gelagerte Kupferwanne im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Kriminalpolizei Limburg bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen diesbezüglich machen konnten, sich unter der Telefonnummer 06431 9140-0 zu melden.

