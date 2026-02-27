PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Alarmanlage verschreckt Einbrecher +++ Moped gestohlen +++ Stromkabel von Baustelle entwendet +++ Unfall mit Transporter - Fahrradfahrer verletzt

Limburg (ots)

1. Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Limburg, In der Schwarzerde, Freitag, 27.02.2026, 01:10 Uhr

(ro)Am Freitag wurden Einbrecher in Limburg von einer ausgelösten Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Gegen 01:10 Uhr versuchten die Unbekannten in der Straße "In der Schwarzerde" über das Dach in ein Fahrradgeschäft einzusteigen. Hierbei lösten sie jedoch die aktivierte Alarmanlage aus, welche die Einbrecher aufschreckte und zur Flucht bewegte. An Diebesgut waren sie offenbar zuvor nicht gelangt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Moped gestohlen,

Bad Camberg, Erbach, Auf der Staffel, Mittwoch, 25.02.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 26.02.2026, 16:00 Uhr

(lr) Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag kam es im Bad Camberger Stadtteil Erbach zu einem Diebstahl eines Mopeds. Der unbekannte Täter betrat im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 16:00 Uhr das Grundstück in der Straße "Auf der Staffel". Anschließend entwendete er das Kraftrad und machte sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Stromkabel von Baustelle entwendet,

Dornburg-Langendernbach, Mainzer Straße, Mittwoch, 25.02.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 26.02.2026, 07:30

(lr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein Stromkabel von einer Baustelle in Dornburg-Langendernbach. Die Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr Zutritt zu dem Rohbau in der Mainzer Straße, um im Anschluss ein 75 Meter langes Starkstromkabel zu entwenden.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Unfall mit Transporter - Fahrradfahrer verletzt, Limburg-Eschhofen, Pariser Straße, Donnerstag, 26.02.2026, 14:40 Uhr

(ro)Am Donnerstag ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Transporter in Limburg-Eschhofen verletzt worden. Der 38-jährige Sprinter-Fahrer war gegen 14:40 Uhr auf der Pariser Straße in Richtung Autobahn unterwegs und wollte in eine Parkbucht am rechten Fahrbahnrand fahren. Hierbei touchierte er einen 69-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung auf dem dortigen Fahrradstreifen fuhr. Dieser stürzte und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sprinter blieb unbeschädigt, am Fahrrad entstand nur geringer Schaden.

