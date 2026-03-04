PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Audi Q7 gestohlen +++ Mann randaliert in Einkaufszentrum und wird festgenommen +++ Falsche Bankmitarbeiter rufen vermehrt an - Polizei warnt

Limburg (ots)

1. Audi Q7 gestohlen,

Waldbrunn-Hintermeilingen, Oberdorfstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Hintermeilingen ein hochwertiger Audi Q7 entwendet. Zwischen 00:00 Uhr 03:00 Uhr begaben sich die Diebe zu dem Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen "LM RM 292" welches auf einem Parkplatz in der Oberdorfstraße stand und gelangten unbemerkt in dessen Besitz. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

2. Mann randaliert in Einkaufszentrum und wird festgenommen, Limburg, Grabenstraße, Dienstag, 03.03.2026, 09:10 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen hat ein Mann in einem Limburger Einkaufszentrum randaliert und unter anderem Steine geworfen. Gegen 09:11 Uhr geriet der 36-Jährige zunächst mit einer Personengruppe in Streit und versuchte eine Jugendliche mit einem Stock zu schlagen. Anschließend soll er dann Steine in Richtung der Gruppe geworfen haben. Die Steine trafen zwar keine Personen, beschädigten jedoch eine Tür sowie ein Glasfenster. Der Mann aus Brechen wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und kontrolliert. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Falsche Bankmitarbeiter rufen vermehrt an - Polizei warnt, Limburg & Bad Camberg, Dienstag, 03.03.2026 & Mittwoch, 04.03.2026

(fh)Sowohl gestern, als auch heute gingen erneut dutzende Anrufe von Betrügern bei diversen Haushalten in Limburg und Bad Camberg ein. In diesen Fällen gaben sich die Täter als Bankmitarbeiter aus. Bislang wurde der Polizei glücklicherweise kein Schadenseintritt gemeldet.

Dennoch gilt:

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell