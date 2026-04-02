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Polizei Münster

POL-MS: 23-Jähriger von mehreren Personen beraubt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochabend (01.04., 20:55 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen 23-Jährigen im Engelenschanzenpark angegriffen und sein Mobiltelefon, sowie eine dafür vorgesehene Internetbox geraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief der 23-Jährige durch den Engelenschanzenpark in Richtung Schorlemerstraße, als eine Gruppe von unbekannten Männern ihn ansprach und mit Pfefferspray angriff. Anschließend raubten sie ihm das Mobiltelefon und die Internetbox. Nachdem sie von ihm abließen, flüchtete einer der Unbekannten auf einem Pedelec über die Schorlemerstraße in Richtung Ludgeriplatz. Die übrigen Täter liefen in Richtung Promenade, Windhorststraße und Engelstraße davon.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten und zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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