Polizei Münster

POL-MS: Nach Verkehrsunfall am Rigaweg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (31.03.,) ist es am Rigaweg zwischen 16:00 und 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen, bei dem vermutlich ein weiteres parkendes Fahrzeug beschädigt worden ist. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben des 50-jährigen Pkw-Fahrers fuhr er den Rigaweg in Richtung Koburger Weg, als ihm zwei Radfahrer entgegenkamen. Aufgrund der Straßenenge, hielt eine Radfahrerin an, um den Münsteraner mit seinem Auto passieren zu lassen. Der andere Radfahrer fuhr jedoch weiter, weshalb der 50-Jährige nach rechts auswich. Der Radfahrer führte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Dem Münsteraner fiel am nächsten Tag ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite seines Autos auf. Er suchte eine Polizeiwache auf und meldete dies. Laut Aussage des 50-Jährigen, habe er bei dem Ausweichmanöver vermutlich ein Fahrzeug oder Hindernis am rechten Fahrbahnrand gestreift.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen Radfahrer, weiteren möglichen Zeugen sowie dem vermutlich beschädigten Fahrzeug und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

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