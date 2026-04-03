Polizei Münster

POL-MS: Brand bei Busunternehmen in Kattenvenne - Mutmaßliche Verursacher nach Verfolgungsfahrt in Münster gestellt

Lienen/Münster (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster.

In der Nacht zu Freitag (03.04.,05.09 Uhr) ist es bei einem Busunternehmen an der Ringeler Straße in Kattenvenne zu einem Großbrand gekommen. Die Polizei stellte mehrere Personen, die in einem Fahrzeug vom Tatort flüchteten, nach einer Verfolgungsfahrt in Münster-Coerde.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete eine vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung den Brand eines Busses. Bei Eintreffen der Beamten am Einsatzort an der Ringeler Straße, in der Nähe des Kreisverkehrs zur B 475, waren die eingesetzten Feuerwehrkräfte bereits dabei, den Brand zu löschen. Dieser griff auf einen zweiten Bus, eine angrenzende Lagerhalle sowie auf dem Gelände befindliche Bäume über. Die Busse brannten komplett aus. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.

Vier Personen, die sich im angrenzenden Wohnhaus aufhielten, konnten das Haus unverletzt verlassen. Während der Löscharbeiten war die Ringeler Straße in dem Bereich voll gesperrt. Gegen 09.10 Uhr waren die Löscharbeiten beendet; der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Die Zeugen erkannten eine dunkel gekleidete Person, die zu Fuß in Richtung Kreisverkehr flüchtete und in einen Kastenwagen mit Münsteraner Kennzeichen (MS) stieg. Dieser fuhr auf der Kattenvenner Straße in Richtung Ladbergen.

Durch umgehend eingeleitete Ermittlungen und Fahndungen stellten Polizisten das flüchtende Auto im Bereich der Autobahnausfahrt Münster-Nord fest. Die Beamten gaben dem Fahrer deutliche Anhaltezeichen. Diesen ist er nicht nachgekommen. Er beschleunigte den Renault und flüchtete mit bis zu 120 km/h über die Steinfurter Straße in Richtung Münster. Die Verfolgung verlagerte sich später durch das Kreuzviertel und die Kanalstraße, Gartenstraße und den Bohlweg in Richtung Schifffahrter Damm und endete schließlich auf der Kanalbrücke der Königsberger Straße. Dort kollidierte das flüchtende Fahrzeug mit einem stehenden Streifenwagen.

Alle sechs Insassen, von denen zwei noch versuchten, zu Fuß zu flüchten, konnten durch die eingesetzten Beamten gestellt und festgenommen werden. Die Polizei gab einen Warnschuss ab. Trotz der riskanten Fahrweise wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet und keine Personen verletzt. Das verunfallte Fluchtfahrzeug und der Streifenwagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Bei den Insassen handelt es sich um sechs männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren mit deutschen, syrischen, kosovarischen, montenegrinischen und niederländischen Staatsangehörigkeiten.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an.

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