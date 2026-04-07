Polizei Münster

POL-MS: Schon ausprobiert? - Pedelec-Verkehrssimulator testen und Alltagsgefahren kennenlernen

Münster (ots)

Am kommenden Dienstag, dem 14.04.2026, zwischen 10:00 und 14:00 Uhr, informiert unsere Verkehrssicherheitsberatung in den Münster Arkaden rund um das Thema "Pedelec und Pedelec fahren".

Es besteht die gefahrlose Möglichkeit, auf einem Pedelec-Verkehrssimulator verschiedene Szenarien zu erleben und folgende Fragen zu ergründen:

1. Wie gut kann ich auf eine Gefahrensituation reagieren? 2. Wie verhält sich der Bremsweg bei einem Pedelec im Vergleich zu einem Fahrrad? 3. Wie fühlt es sich an, auf einem Pedelec zu fahren, und worauf sollte ich achten?

Kommen Sie vorbei und mit den Kolleginnen und Kollegen der Verkehrssicherheitsberatung ins Gespräch. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

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