PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Schon ausprobiert? - Pedelec-Verkehrssimulator testen und Alltagsgefahren kennenlernen

Münster (ots)

Am kommenden Dienstag, dem 14.04.2026, zwischen 10:00 und 14:00 Uhr, informiert unsere Verkehrssicherheitsberatung in den Münster Arkaden rund um das Thema "Pedelec und Pedelec fahren".

Es besteht die gefahrlose Möglichkeit, auf einem Pedelec-Verkehrssimulator verschiedene Szenarien zu erleben und folgende Fragen zu ergründen:

1.	Wie gut kann ich auf eine Gefahrensituation reagieren?
2.	Wie verhält sich der Bremsweg bei einem Pedelec im Vergleich zu einem Fahrrad?
3.	Wie fühlt es sich an, auf einem Pedelec zu fahren, und worauf sollte ich achten?

Kommen Sie vorbei und mit den Kolleginnen und Kollegen der Verkehrssicherheitsberatung ins Gespräch. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 11:40

    POL-MS: Einbruch in Handorfer Restaurant - Zeugen gesucht

    Münster (ots) - Nach einem Einbruch von Freitag (03.04., 22:30 Uhr) auf Samstag (04.04., 07:00 Uhr) in ein Restaurant an der Straße Auf der Laer in Handorf sucht die Polizei nach Zeugen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Restaurant, in dem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 15:32

    POL-MS: 14-Jähriger bei E-Scooterverkauf beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Dienstagabend (31.03., 18:45 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen 14-Jährigen an der Hogenbergstraße mit einem Messer bedroht und dessen E-Scooter geraubt. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 14-Jährige, seinen E-Scooter zu verkaufen, und traf sich dazu mit dem vermeintlichen Käufer an einem Garagagenhof neben einer Schule an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren