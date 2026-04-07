Polizei Münster

POL-MS: Pkw an der Hammer Straße touchiert - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagmittag (04.04., 11:45 Uhr) hat ein dunkler Pkw einen geparkten Pkw an der Hammer Straße touchiert und ist geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Person am Steuer des dunklen Pkw und nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr das dunkelblaue Auto mit Münsteraner Stadtkennung die Hammer Straße Richtung stadtauswärts und touchierte dabei das ebenfalls in Fahrtrichtung stadtauswärts geparkte Auto einer 30-jährigen Münsteranerin. Die 30-Jährige saß mit einer Zeugin im geparkten Auto und hörte einen lauten Knall bei der Kollision. Anschließend bemerkte sie einen Schaden am linken Außenspiegel ihres Pkw. Der Fahrer des dunklen Autos führte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die Polizei bittet nun den Fahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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