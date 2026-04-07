PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Pkw an der Hammer Straße touchiert - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagmittag (04.04., 11:45 Uhr) hat ein dunkler Pkw einen geparkten Pkw an der Hammer Straße touchiert und ist geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Person am Steuer des dunklen Pkw und nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr das dunkelblaue Auto mit Münsteraner Stadtkennung die Hammer Straße Richtung stadtauswärts und touchierte dabei das ebenfalls in Fahrtrichtung stadtauswärts geparkte Auto einer 30-jährigen Münsteranerin. Die 30-Jährige saß mit einer Zeugin im geparkten Auto und hörte einen lauten Knall bei der Kollision. Anschließend bemerkte sie einen Schaden am linken Außenspiegel ihres Pkw. Der Fahrer des dunklen Autos führte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die Polizei bittet nun den Fahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 12:17

    POL-MS: Zwei Fahrräder aus Garten gestohlen - Polizei stellt 37-Jährigen

    Münster (ots) - Am Donnerstagabend (02.04., 19:22 Uhr) haben Einsatzkräfte der Polizei einen 37-jährigen Mann gestellt, der zwei Fahrräder aus einem Garten am Peter-Rosegger-Weg gestohlen hat und anschließend mit einem der Fahrräder geflüchtet ist. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete, wie ein augenscheinlich betrunkener Mann den Peter-Rosegger-Weg entlanglief. ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:10

    POL-MS: Schon ausprobiert? - Pedelec-Verkehrssimulator testen und Alltagsgefahren kennenlernen

    Münster (ots) - Am kommenden Dienstag, dem 14.04.2026, zwischen 10:00 und 14:00 Uhr, informiert unsere Verkehrssicherheitsberatung in den Münster Arkaden rund um das Thema "Pedelec und Pedelec fahren". Es besteht die gefahrlose Möglichkeit, auf einem Pedelec-Verkehrssimulator verschiedene Szenarien zu erleben und folgende Fragen zu ergründen: 1. Wie gut kann ich ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:40

    POL-MS: Einbruch in Handorfer Restaurant - Zeugen gesucht

    Münster (ots) - Nach einem Einbruch von Freitag (03.04., 22:30 Uhr) auf Samstag (04.04., 07:00 Uhr) in ein Restaurant an der Straße Auf der Laer in Handorf sucht die Polizei nach Zeugen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Restaurant, in dem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren