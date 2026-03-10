Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Oberreichenbach (CW) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundestraße 296

Oberreichenbach (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Montag von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 296, Gemarkung Wanderparkplatz, überwacht.

Von insgesamt 838 gemessenen Fahrzeugen waren 32 zu schnell unterwegs. Davon waren 5 Lkw-Lenker und 27 Pkw-Lenker.

Mit einer Überschreitung von 21 km/h und mehr wurden 9 Pkw beanstandet, mit einer Überschreitung von 31 km/h und mehr wurden 3 beanstandet.

Ein Mercedes-Fahrer fuhr 48 km/h schneller als erlaubt und muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Bei den überwachten Lkw-Fahrern wurden 5 mit einer Überschreitung bis 30 km/h beanstandet.

Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell