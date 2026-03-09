Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Brennende Gartenmöbel - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots)

Gebrannt haben am Samstagabend Gartenmöbel und beschädigten eine Hausfassade.

Gegen 18:30 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen möglichen Wohnungsbrand in der Geschwister-Scholl-Straße, der sich im weiteren Verlauf als Brand von Gartenmöbeln darstellte. Die herbeigerufenen Feuerwehren Horb und Bildechingen konnten das Feuer löschen, wodurch ein mutmaßliches Übergreifen auf das Haus verhindert werden konnte. Die Gebäudefassade wurde hierbei beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000EUR. Verletzt wurde nach aktuellem Sachstand niemand. Eine Brandstiftung liegt derzeit nahe.

In Tatortnähe konnten zuvor zwei sich der Örtlichkeit rasch entfernende Jugendliche gesehen werden. Ob diese im Zusammenhang mit der Brandursache stehen könnten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Sie werden wie folgt beschrieben: Etwa 15 bis 16 Jahre alt; circa 1,75 m groß und beide hatten schwarze Haare. Einer der Jugendlichen hatte gelockte Haare.

Zeugen, die verdächtige Beobachten gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451-960 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell