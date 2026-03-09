Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Motorradfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Seewald (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Samstag bei einem schweren Sturz auf der Landesstraße 362 zugezogen.

Der 23-jährige Mann war am Samstag gegen 14:30 Uhr in einer Gruppe von Altensteig in Richtung Erzgrube unterwegs. Nach einem Überholvorgang bremste er in einer Linkskurve ab und kam in der Folge aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzte er in eine Böschung und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3.000EUR.

