Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Iffezheim (FDS) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 500

Iffezheim (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt haben am Freitag in der Zeit von 08:30 Uhr bis 14:30 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 500, Gemarkung Parkplatz Zimmerholz, überwacht.

Von insgesamt 1123 gemessenen Fahrzeugen waren 35 zu schnell unterwegs. Davon waren 6 Lkw-Lenker, 29 Pkw-Fahrer.

Mit einer Überschreitung um 21 km/h und mehr wurden 8 Pkw beanstandet, mit einer Überschreitung von 51 km/h und mehr war es ein Pkw. Dieser Fahrzeugführer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Bei den überwachten Lkw-Fahrern wurden 4 mit einer Überschreitung bis 15 km/h beanstandet, zwei Lkws fuhren 16km/h und mehr.

Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell