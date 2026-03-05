PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Dornstetten (FDS) - Fahrzeuglenker flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dornstetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Donnerstagmorgen in der Robert-Bosch-Straße gekommen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der unbekannte Fahrer eines dunkelfarbenen Kleinwagens mit unbekannten Kennzeichen die Robert-Bosch-Straße in Richtung Siemensstraße. Am rechten Fahrbahnrand waren entlang der Strecke mehrere Fahrzeuge geparkt. Als der unbekannte Fahrer an der Fahrzeugreihe vorbeifuhr, kam ihm auf Höhe der Firma Mandaric ein Pkw entgegen.

Dabei kam es zu einer Kollision im Begegnungsverkehr zwischen beiden Fahrzeugen. Zusätzlich wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw beschädigt. Nach dem Unfall beschleunigte der Verursacher und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Siemensstraße, ohne seine gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

An dem dunkelfarbenen Kleinwagen dürften deutliche Schäden sowohl auf der linken als auch auf der rechten Fahrzeugseite vorhanden sein.

Der entgegenkommende Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen oder Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem dunkelfarbenen Kleinwagen bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb zu melden. Auch Hinweise auf ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Insbesondere werden Zeugen gesucht, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Robert-Bosch-Straße oder im Bereich Siemensstraße aufgehalten haben.

Hinweise können Sie unter der Telefonnummer 07451 960 geben.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

