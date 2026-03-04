Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Eisingen (Enzkreis) - Trickdiebstahl in Wohnung

Eisingen (ots)

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag im Bereich Waldpark Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde bei der Frau gegen 14:00 Uhr geklingelt. Die unbekannten Täter gaben sich als Heizkostenableser aus.

Nachdem die Frau die Wohnung geöffnet hatte, drängten sich die beiden Männer unmittelbar in die Wohnung. Einer der Täter lenkte die Wohnungsinhaberin mit einem Klemmbrett ab, während der zweite Tatverdächtige offenbar die Räumlichkeiten durchsuchte. Die Dame versuchte, beide Männer im Blick zu behalten, was ihr leider nicht gelang.

Kurz danach verließen die beiden die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung. Erst danach bemerkte die Frau das Fehlen der Schmuckschatulle. In der Schatulle befand sich Schmuck im niedrigen dreistelligen Bereich.

Laura Müller, Pressestelle

