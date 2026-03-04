Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht

Tiefenbronn (ots)

Unbekannte Täter haben im Bereich Tiefenbronn und Mühlhausen Gegenstände aus Kupfer entwendet.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde im Zeitraum vom 28.02.2026 bis 03.03.2026 an der Aussegnungshalle am Friedhof Tiefenbronn sowie an einer Bushaltestelle in der Tiefenbronner Straße beim Kindergarten, Regenrinnen samt Fallrohren und ein Blitzableiter aus Kupfer von unbekannten Tätern entwendet.

Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 423-8000.

