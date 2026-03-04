Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher entwenden Spielekonsole: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist am frühen Dienstagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen, während sich die Bewohnerin im Obergeschoss befand.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen der oder die Täter gegen 19:10 Uhr über eine gekippte Balkontüre in das in der Galileistraße gelegene Gebäude ein. Als die Bewohnerin Geräusche aus dem Wohnzimmer vernahm, verständigte sie ihren Mann. Bei der gemeinsamen Nachschau stellten sie fest, dass eine Spielekonsole entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell