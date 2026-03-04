PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher entwenden Spielekonsole: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist am frühen Dienstagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen, während sich die Bewohnerin im Obergeschoss befand.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen der oder die Täter gegen 19:10 Uhr über eine gekippte Balkontüre in das in der Galileistraße gelegene Gebäude ein. Als die Bewohnerin Geräusche aus dem Wohnzimmer vernahm, verständigte sie ihren Mann. Bei der gemeinsamen Nachschau stellten sie fest, dass eine Spielekonsole entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 13:55

    POL-Pforzheim: Bad Wildbad (CW) - Fahrzeug stürzt in Kurpark

    Bad Wildbad (ots) - Zwei Personen sind am späten Montagnachmittag leichtverletzt worden, als ein Pkw alleinbeteiligt verunglückte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mustang-Fahrer gegen 17:00 Uhr die Hochwiesenstraße in Richtung Ortseingang. In einer Rechtskurve auf Höhe der Einmündung zur Jahnstraße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge durchbrach der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 13:22

    POL-Pforzheim: Loßburg (FDS) - Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

    Loßburg (ots) - Ein stark alkoholisierter Pkw-Fahrer wurde am Montagabend von der Polizei kontrolliert. Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten aufmerksame Zeugen gegen 19:00 Uhr ein Fahrzeuglenker, welcher eine unsichere Fahrweise aufwies. Der 30-jährige befuhr die L412 in Fahrtrichtung Betzweiler. Durch Beamte des Polizeireviers Freudenstadt konnte das Fahrzeug ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 16:10

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunkener Verkehrsteilnehmer entzieht sich Polizeikontrolle

    Freudenstadt (ots) - Die Flucht eines Verkehrsteilnehmers durch den Landkreis Freudenstadt endete am frühen Samstagmorgen im Industriegebiet von Altensteig mit der vorläufigen Festnahme des Autofahrers. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Freudenstadt beabsichtigte am Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr, einen VW im Bereich der Stuttgarter Straße einer Kontrolle zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren