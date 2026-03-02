PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunkener Verkehrsteilnehmer entzieht sich Polizeikontrolle

Freudenstadt (ots)

Die Flucht eines Verkehrsteilnehmers durch den Landkreis Freudenstadt endete am frühen Samstagmorgen im Industriegebiet von Altensteig mit der vorläufigen Festnahme des Autofahrers.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Freudenstadt beabsichtigte am Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr, einen VW im Bereich der Stuttgarter Straße einer Kontrolle zu unterziehen. Trotz deutlicher Anhaltezeichen setzte der 26-Jährige die Fahrt fort und erhöhte die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs. Im weiteren Verlauf missachtete der Flüchtige das Rotlicht einer Kreuzung.

Kurze Zeit später wurde der VW-Fahrer im Industriegebiet "Turmfeld" bei Altensteig einer Kontrolle unterzogen. Von dort aus flüchtete der 26-Jährige zu Fuß, verletzte sich hierbei und konnte kurz darauf durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem Mann wurde folglich eine Blutprobe entnommen.

Auf seiner Flucht wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Er muss sich nun in einem umfangreichen Strafverfahren unter anderem wegen des Anfangsverdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:38

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Brand eines Wohngebäudes fordert Einsatzkräfte

    Calw (ots) - Zu einem Wohnhausbrand ist es am Freitagabend in der Calwer Innenstadt gekommen. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Gegen 22.30 setzte eine Hausbewohnerin einen Notruf ab und meldete den Brand in einem Wohngebäude in der Bahnhofstraße. Eine große Anzahl an Feuerwehr- und Rettungskräften trafen neben der Polizei zügig am Ereignisort ein. ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:25

    POL-Pforzheim: (CW) Oberreichbach - Gefährliche Fahrt unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

    Oberreichenbach (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Sonntagvormittag gegen 11:45 Uhr im Bereich Calw einer Verkehrskontrolle entzogen und in der Folge durch riskante Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. In den Fokus einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Calw fiel ein 53-jähriger Fahrer, da er während der Fahrt den Sicherheitsgurt ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:54

    POL-Pforzheim: Ebhausen (Nagold) - Autofahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

    Ebhausen (ots) - Ein stark alkoholisierter Autofahrer wurde am Samstagabend in Ebhausen von der Polizei gestoppt, nachdem er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen war. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 22:30 Uhr der Polizei einen Skoda-Fahrer, der in der Uferstraße auf der Gegenfahrbahn quer zum Stehen gekommen war. Der Fahrer machte einen stark betrunkenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren