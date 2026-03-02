Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunkener Verkehrsteilnehmer entzieht sich Polizeikontrolle

Freudenstadt (ots)

Die Flucht eines Verkehrsteilnehmers durch den Landkreis Freudenstadt endete am frühen Samstagmorgen im Industriegebiet von Altensteig mit der vorläufigen Festnahme des Autofahrers.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Freudenstadt beabsichtigte am Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr, einen VW im Bereich der Stuttgarter Straße einer Kontrolle zu unterziehen. Trotz deutlicher Anhaltezeichen setzte der 26-Jährige die Fahrt fort und erhöhte die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs. Im weiteren Verlauf missachtete der Flüchtige das Rotlicht einer Kreuzung.

Kurze Zeit später wurde der VW-Fahrer im Industriegebiet "Turmfeld" bei Altensteig einer Kontrolle unterzogen. Von dort aus flüchtete der 26-Jährige zu Fuß, verletzte sich hierbei und konnte kurz darauf durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem Mann wurde folglich eine Blutprobe entnommen.

Auf seiner Flucht wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Er muss sich nun in einem umfangreichen Strafverfahren unter anderem wegen des Anfangsverdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell