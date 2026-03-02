Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichbach - Gefährliche Fahrt unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Oberreichenbach (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Sonntagvormittag gegen 11:45 Uhr im Bereich Calw einer Verkehrskontrolle entzogen und in der Folge durch riskante Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

In den Fokus einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Calw fiel ein 53-jähriger Fahrer, da er während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Als die Beamten den 53-Jährigen in der Schömberger Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der Fahrer stark und beabsichtigte sich mutmaßlich, der Kontrolle zu entziehen.

Hierbei gefährdete er mehrfach andere Verkehrsteilnehmer.

Nach kurzer Zeit hielt der Mercedes-Fahrer an und ließ sich schlussendlich doch kontrollieren. Die Polizeibeamten stellten deutlichen Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 0,9 Promille. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Insbesondere die Fahrer der beiden Autos, die während der Flucht überholt wurden, sowie weitere Zeugen, die durch die geschilderte Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051/1610 zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell