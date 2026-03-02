PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichbach - Gefährliche Fahrt unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Oberreichenbach (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Sonntagvormittag gegen 11:45 Uhr im Bereich Calw einer Verkehrskontrolle entzogen und in der Folge durch riskante Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

In den Fokus einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Calw fiel ein 53-jähriger Fahrer, da er während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Als die Beamten den 53-Jährigen in der Schömberger Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der Fahrer stark und beabsichtigte sich mutmaßlich, der Kontrolle zu entziehen.

Hierbei gefährdete er mehrfach andere Verkehrsteilnehmer.

Nach kurzer Zeit hielt der Mercedes-Fahrer an und ließ sich schlussendlich doch kontrollieren. Die Polizeibeamten stellten deutlichen Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 0,9 Promille. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Insbesondere die Fahrer der beiden Autos, die während der Flucht überholt wurden, sowie weitere Zeugen, die durch die geschilderte Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051/1610 zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:54

    POL-Pforzheim: Ebhausen (Nagold) - Autofahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

    Ebhausen (ots) - Ein stark alkoholisierter Autofahrer wurde am Samstagabend in Ebhausen von der Polizei gestoppt, nachdem er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen war. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 22:30 Uhr der Polizei einen Skoda-Fahrer, der in der Uferstraße auf der Gegenfahrbahn quer zum Stehen gekommen war. Der Fahrer machte einen stark betrunkenen ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:50

    POL-Pforzheim: Seewald (FDS) - Fahrzeug prallt gegen Leitplanke und überschlägt sich.

    Seewald (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L362 kam es am gestrigen Abend zu einem folgenschweren Vorfall, bei dem ein Fahrzeug gegen eine Leitplanke prallte und sich überschlug. Drei weitere Fahrzeuge wurden in den Vorfall involviert. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer gegen 19:00 Uhr die L362 in Fahrtrichtung Altensteig. Aus bisher ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:46

    POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen -Betrunken mit dem Quad unterwegs

    Empfingen (ots) - Beamte des Polizeireviers Horb haben am Samstag einen absolut fahruntüchtigen Quad-Fahrer sowie seinen Beifahrer im Rahmen einer Fahndung feststellen können. Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 19.45 Uhr einen offensichtlich betrunkenen Fahrer eines Quads auf einem Parkplatz in Empfingen, der in der Folge in Richtung Mühlheim davonfuhr. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren