Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse gestohlen

Nordhausen (ots)

Auf die Geldbörse einer 68-Jährigen hatten es zwei bislang unbekannte Täterinnen am Montag, gegen 13.30 Uhr, in einem Einzelhandel in der Stolbergerstraße abgesehen. In dem grauen Portemonnaie befanden sich Bargeld und Ausweisdokumente. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im zweistelligen Bereich geschätzt.

Eine der beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - 18 Jahre - Jogginganzug - dunkler Teint - untersetzte Figur

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den Täterinnen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0188467

