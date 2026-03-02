PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Brand eines Wohngebäudes fordert Einsatzkräfte

Calw (ots)

Zu einem Wohnhausbrand ist es am Freitagabend in der Calwer Innenstadt gekommen. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Gegen 22.30 setzte eine Hausbewohnerin einen Notruf ab und meldete den Brand in einem Wohngebäude in der Bahnhofstraße. Eine große Anzahl an Feuerwehr- und Rettungskräften trafen neben der Polizei zügig am Ereignisort ein. Die leichtverletzte Mitteilerin konnte eigenständig das Gebäude verlassen und wurde später vorsorglich in einem Krankenhaus wegen dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation behandelt. Weitere Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Im Zuge der mehrstündigen Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht und wurde ebenso behandelt.

Der Gebäudeschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Bezirksdienst vom Polizeirevier Calw. Hinweise auf eine Vorsatztat liegen aktuell nicht vor.

Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes waren starke Kräfte der Feuerwehr aus Calw, Hirsau, Altburg und Stammheim im Einsatz.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

