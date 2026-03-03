Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Bad Wildbad (CW) - Fahrzeug stürzt in Kurpark

Bad Wildbad (ots)

Zwei Personen sind am späten Montagnachmittag leichtverletzt worden, als ein Pkw alleinbeteiligt verunglückte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mustang-Fahrer gegen 17:00 Uhr die Hochwiesenstraße in Richtung Ortseingang. In einer Rechtskurve auf Höhe der Einmündung zur Jahnstraße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge durchbrach der Pkw einen Holzzaun und stürzte mehrere Meter einen Abhang hinunter, wo er im Bereich des Kurparks zum Stillstand kam.

Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufwendig und dauerte mehrere Stunden. Da eine Bergung vom angrenzenden Fußweg aus nicht möglich war, musste ein Abschleppunternehmen von oberhalb der Unfallstelle aus tätig werden.

Der Fahrer sowie eine weitere im Fahrzeug befindliche Person wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell