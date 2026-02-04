PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Freitag, dem 30.01.26, kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Unfall und einer anschließenden Unfallflucht in Saalfeld. Ein Mann fuhr mit seinem Renault im Kreisverkehr Am Cröstener Weg von Beulwitz kommend in Richtung Marktkauf. Hinter ihm befand sich ein bisher unbekannter Fahrer eines E-Scooters. Aus nicht geklärter Ursache kam es dann im Kreisverkehr zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem E-Scooter-Fahrer, sodass dieser zu Fall kam und stürzte. Als der Renault-Fahrer dann an der Ausfahrt des Kreisverkehrs anhielt entfernte sich der E-Scooter-Fahrer jedoch, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug liegen nicht vor, der Fahrer wird als dunkel gekleidet, schlank sowie mit Strickmütze bekleidet beschrieben und entfernte sich dann in Richtung Am Cröstener Weg. An der hinteren Fahrertür des Renault entstand Sachschaden. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen des Unfalls sowie der Fahrer des E-Scooter gesucht. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei (03671-56 0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0026368 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

