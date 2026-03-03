Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Loßburg (FDS) - Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

Loßburg (ots)

Ein stark alkoholisierter Pkw-Fahrer wurde am Montagabend von der Polizei kontrolliert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten aufmerksame Zeugen gegen 19:00 Uhr ein Fahrzeuglenker, welcher eine unsichere Fahrweise aufwies. Der 30-jährige befuhr die L412 in Fahrtrichtung Betzweiler. Durch Beamte des Polizeireviers Freudenstadt konnte das Fahrzeug kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der Fahrzeugführer musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell