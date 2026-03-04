Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Dornstetten (FDS) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 4775

Dornstetten (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt haben am Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kreisstraße 4775, Gemarkung Erzgrube - Hallwangen, überwacht.

Von insgesamt 323 gemessenen Fahrzeugen waren 15 zu schnell unterwegs. Davon waren 13 Pkw-Lenker, 2 Lkw-Lenker.

Mit einer Überschreitung um 21 km/h und mehr wurde ein Pkw beanstandet, mit einer Überschreitung von 41km/h und mehr waren es zwei Pkw. Eine Spitzengeschwindigkeit von über 50 km/h mehr wurde von einem Pkw-Fahrer erreicht. Drei Fahrzeugführer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Bei den überwachten Lkw-Fahrern wurden insgesamt 2 mit einer Überschreitung bis 15 km/h beanstandet.

Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.

Laura Müller, Pressestelle

