PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Baumaschinen aus Auto entwendet: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurden Baumaschinen aus einem Firmenfahrzeug entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 06:50 Uhr, aus einem Auto in der Leipziger Straße in Pforzheim Baumaschinen entwendet. Mutmaßlich schafften sich die unbekannten Diebe Zutritt auf gewaltsame Weise.

Der Diebstahlschaden liegt insgesamt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231-4238200 entgegen.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

Die Polizei warnt davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich: 

   - Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das
     Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich 
     belebten Straßen abgestellt werden.
   - Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß 
     verschlossen ist.
   - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto 
     liegen.
   - Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten 
     beim Verlassen des Wagens entfernt werden.
   - Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf.
   - Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem 
     Kofferraum.
   - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem
     Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:31

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht

    Tiefenbronn (ots) - Unbekannte Täter haben im Bereich Tiefenbronn und Mühlhausen Gegenstände aus Kupfer entwendet. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde im Zeitraum vom 28.02.2026 bis 03.03.2026 an der Aussegnungshalle am Friedhof Tiefenbronn sowie an einer Bushaltestelle in der Tiefenbronner Straße beim Kindergarten, Regenrinnen samt Fallrohren und ein ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 13:55

    POL-Pforzheim: Bad Wildbad (CW) - Fahrzeug stürzt in Kurpark

    Bad Wildbad (ots) - Zwei Personen sind am späten Montagnachmittag leichtverletzt worden, als ein Pkw alleinbeteiligt verunglückte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mustang-Fahrer gegen 17:00 Uhr die Hochwiesenstraße in Richtung Ortseingang. In einer Rechtskurve auf Höhe der Einmündung zur Jahnstraße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge durchbrach der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren