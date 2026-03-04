Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Baumaschinen aus Auto entwendet: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurden Baumaschinen aus einem Firmenfahrzeug entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 06:50 Uhr, aus einem Auto in der Leipziger Straße in Pforzheim Baumaschinen entwendet. Mutmaßlich schafften sich die unbekannten Diebe Zutritt auf gewaltsame Weise.

Der Diebstahlschaden liegt insgesamt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231-4238200 entgegen.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

Die Polizei warnt davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich:

- Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen abgestellt werden. - Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten beim Verlassen des Wagens entfernt werden. - Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Benedikt Sengle, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell