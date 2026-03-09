Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Stammheim - Vorsicht Sextortion: Betrüger erpressen mit Nacktaufnahmen

Calw (ots)

Opfer der sogenannten "Sextortion"- Masche ist am Wochenende ein Jugendlicher geworden, nachdem er intime Fotos und Videos versendet hatte.

Nach derzeitigem Stand wurde der Geschädigte im Laufe des Samstags von einer ihm unbekannten Frau via vielgenutzter Social-Media-Plattformen angeschrieben. Im Laufe der Unterhaltung übersandte der junge Mann Nacktbilder sowie Videos an die Unbekannte. Folglich drohten ihm die Täter die Fotos und Videos zu veröffentlichen, sollte dieser nicht einen Betrag in mittlerer dreistelliger Höhe zu bezahlen. Abschließend kam der Jugendliche die Aufforderung nach und bezahlte mittels Geschenkkarten-Codes.

Die Polizei warnt vor Sextortion und rät, keine intimen Bilder an unbekannte Internetkontakte zu senden. Seien Sie vorsichtig bei Online-Bekanntschaften, die schnell persönliche oder intime Inhalte verlangen. Gehen Sie nicht auf Forderungen ein und überweisen Sie kein Geld. Brechen Sie den Kontakt sofort ab und blockieren Sie den Account. Sichern Sie Chatverläufe, Bilder und Profilinformationen als Beweise. Erstattet Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention: www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/29831-sextorion-erpressung-mit-nacktbildern

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell