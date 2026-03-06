PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) - Nagold - Einbrecher dringen in Einrichtungshaus ein

Nagold (ots)

In ein Einrichtungshaus in Nagold sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eingebrochen.

Auf gewaltsame Weise verschafften sich die Täter Zutritt in Räumlichkeiten des Fachmarkts in der Brunnenstraße. Anschließend wurden Schubladen durchwühlt und Schränke sowie Kassen aufgebrochen. Die Täter entwendeten einen mittleren dreistelligen Betrag an Bargeld sowie eine Stoffmappe. Deutlich höher dürfte der verursachte Schaden zu Buche schlagen.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07452-93050 zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 14:14

    POL-Pforzheim: Eisingen (Enzkreis) - Trickdiebstahl in Wohnung

    Eisingen (ots) - Eine Frau ist am Dienstagnachmittag im Bereich Waldpark Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde bei der Frau gegen 14:00 Uhr geklingelt. Die unbekannten Täter gaben sich als Heizkostenableser aus. Nachdem die Frau die Wohnung geöffnet hatte, drängten sich die beiden Männer unmittelbar in die Wohnung. Einer der Täter lenkte die Wohnungsinhaberin mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren