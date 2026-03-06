Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) - Nagold - Einbrecher dringen in Einrichtungshaus ein

Nagold (ots)

In ein Einrichtungshaus in Nagold sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eingebrochen.

Auf gewaltsame Weise verschafften sich die Täter Zutritt in Räumlichkeiten des Fachmarkts in der Brunnenstraße. Anschließend wurden Schubladen durchwühlt und Schränke sowie Kassen aufgebrochen. Die Täter entwendeten einen mittleren dreistelligen Betrag an Bargeld sowie eine Stoffmappe. Deutlich höher dürfte der verursachte Schaden zu Buche schlagen.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07452-93050 zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

