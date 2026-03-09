Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim (PF) - Halskettenraub bei einer älteren Dame

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend ist eine Frau Oper eines Raubüberfalls geworden. Die bislang unbekannte Täterin flüchtete unerkannt mit einer Halskette.

Nach aktuellem Kenntnisstand ging gegen 18:00 Uhr eine 92- jährige Frau in der Hahnenstraße spazieren, als ein Pkw mit zwei Personen neben ihr anhielt. Eine im Fahrzeug befindliche unbekannte Frau stieg aus und sprach die Dame an. In der Folge griff die Unbekannte die ältere Dame körperlich an, wodurch die Dame stürzte. Bei dieser Auseinandersetzung löste sich die Halskette bei der 92-Jährigen.

Anschließend stieg die Unbekannte wieder in den Pkw ein und flüchtete gemeinsam mit dem Fahrer in Richtung Höhenstraße.

Bei der Gesuchten soll es sich um eine ca. 155cm große 40- bis 50-jährige Frau handeln. Diese hatte lange dunkle Haare und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 in Verbindung zu setzen.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell