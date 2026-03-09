PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim (PF) - Halskettenraub bei einer älteren Dame

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend ist eine Frau Oper eines Raubüberfalls geworden. Die bislang unbekannte Täterin flüchtete unerkannt mit einer Halskette.

Nach aktuellem Kenntnisstand ging gegen 18:00 Uhr eine 92- jährige Frau in der Hahnenstraße spazieren, als ein Pkw mit zwei Personen neben ihr anhielt. Eine im Fahrzeug befindliche unbekannte Frau stieg aus und sprach die Dame an. In der Folge griff die Unbekannte die ältere Dame körperlich an, wodurch die Dame stürzte. Bei dieser Auseinandersetzung löste sich die Halskette bei der 92-Jährigen.

Anschließend stieg die Unbekannte wieder in den Pkw ein und flüchtete gemeinsam mit dem Fahrer in Richtung Höhenstraße.

Bei der Gesuchten soll es sich um eine ca. 155cm große 40- bis 50-jährige Frau handeln. Diese hatte lange dunkle Haare und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 in Verbindung zu setzen.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:43

    POL-Pforzheim: Ebhausen (CW) - Einbruch in einer Gartenhütte

    Ebhausen (ots) - Zwischen Samstag, 28.02.2026 00:30 Uhr und Samstag 07.03.2026 16:50 Uhr, hat sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Hütte in der Hauptstraße verschafft. Aus der Hütte wurden verschiedene Gegenstände und Bargeld entwendet. Der Gesamtsachschaden beträgt 1200,00 EUR. Zeugen sowie Hinweisgeber der Tag werden gebeten sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:37

    POL-Pforzheim: Iffezheim (FDS) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 500

    Iffezheim (ots) - Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt haben am Freitag in der Zeit von 08:30 Uhr bis 14:30 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 500, Gemarkung Parkplatz Zimmerholz, überwacht. Von insgesamt 1123 gemessenen Fahrzeugen waren 35 zu schnell unterwegs. Davon waren 6 Lkw-Lenker, 29 Pkw-Fahrer. ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:21

    POL-Pforzheim: (CW) Stammheim - Vorsicht Sextortion: Betrüger erpressen mit Nacktaufnahmen

    Calw (ots) - Opfer der sogenannten "Sextortion"- Masche ist am Wochenende ein Jugendlicher geworden, nachdem er intime Fotos und Videos versendet hatte. Nach derzeitigem Stand wurde der Geschädigte im Laufe des Samstags von einer ihm unbekannten Frau via vielgenutzter Social-Media-Plattformen angeschrieben. Im Laufe der Unterhaltung übersandte der junge Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren