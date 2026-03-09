Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Ebhausen (CW) - Einbruch in einer Gartenhütte

Ebhausen (ots)

Zwischen Samstag, 28.02.2026 00:30 Uhr und Samstag 07.03.2026 16:50 Uhr, hat sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Hütte in der Hauptstraße verschafft. Aus der Hütte wurden verschiedene Gegenstände und Bargeld entwendet. Der Gesamtsachschaden beträgt 1200,00 EUR.

Zeugen sowie Hinweisgeber der Tag werden gebeten sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

