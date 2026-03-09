Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Aufbruch von Pkw durch unbekannte Täter - Zeugen gesucht

Heimsheim (ots)

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zum Inneren eines Pkw verschafft und haben diverse Arbeitsgeräte entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich Unbekannte im Zeitraum vom 06.03.2026 bis 07.03.2026 in der Blumenstraße gewaltsam Zugang zum Heckbereich eines Fahrzeugs und entwendeten von dort, diverse Arbeitsgeräte. Der Schaden beläuft sich hierbei auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Benedikt Hemminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell