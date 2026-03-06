Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Donnerstag (05.03.2026) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Professor-Messerschmitt-Straße unterwegs. Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen. Der 19-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

