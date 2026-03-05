Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (04.03.2026) brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an der Blauen Kappe und in der Klinkertorstraße in der Nähe des Kriegerdenkmals Graffiti an.

Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell