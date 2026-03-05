PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Augsburg / BAB 8 / FR Stuttgart / AS Augsburg Ost - Am Mittwoch (04.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem 18-jährigen Motorradfahrer. Der 18-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Gegen 21.00 Uhr stellte der 32-jährige Fahrer im Rahmen einer Pause seinen Sattelzug auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Augsburg Ost ab. Der 18-Jährige befuhr den Beschleunigungsstreifen, um auf die A 8 aufzufahren. Hierbei fuhr der Motorradfahrer auf das Heck des stehenden Sattelzugs auf. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Verkehrsunfalls. Zur Klärung wurde zudem ein Gutachter beauftragt.

Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Polizei u. a. wegen fahrlässiger Tötung.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 32-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

