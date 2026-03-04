PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Donauwörth (bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

Donauwörth - Polizeivizepräsident Michael Riederer und Polizeioberrat Benjamin Dannemann begrüßten am Dienstag, den 03.03.2026, Ersten Polizeihauptkommissar Christian Lang als neuen stellvertretenden Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Donauwörth.

Nach mehr als vier Jahren im Polizeipräsidium Schwaben Nord wechselte Erster Polizeihauptkommissar Christian Lang zur Polizeiinspektion Donauwörth und folgte Polizeihauptkommissarin Daniela Meth nach, die die stellvertretende Leitung für sechs Monate innehatte.

Polizeihauptkommissarin Daniela Meth beendete ihre sechsmonatige Führungsbewährung im Rahmen des Aufstiegsverfahrens für Ämter der vierten Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei und wechselte am 02.03.2026 zur Polizeiinspektion Augsburg Ost.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

