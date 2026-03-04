PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit Personenschaden (bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Dienstag (03.03.2026), gegen 04:38 Uhr, kam ein 61-jährige Fahrer eines Streufahrzeuges im Kreisverkehr an der Rederzhauser Straße von der Fahrbahn ab. Der 61-Jährige hatte die Rederzhauser Straße befahren und wollte in südlicher Richtung auf der Paartalstraße weiterfahren. Das Streufahrzeug kippte nach rechts um und landete im Straßengraben. Der Fahrer des Streufahrzeugs wurde leicht verletzt. Der Schaden am Streufahrzeug wird auf etwa 100.000.- Euro geschätzt. Für die Bergung musste ein Kran hinzugezogen werden. Die Unfallstelle musste durch Feuerwehr und Polizei gesperrt werden. Es kam für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der 61-Jähriger besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 17:02

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (04.03.2026) kam es zu einem Brand eines leerstehenden Bürogebäudes in der Äußeren Uferstraße. Gegen 02.45 Uhr wurde der Brand mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 17:02

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Drohung gegen Augsburger Hauptbahnhof

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Mittwoch (04.04.2026) wurde der Polizei gegen 12.45 Uhr telefonisch eine Bombendrohung gegen den Hauptbahnhof Augsburg mitgeteilt. Nach Bewertung der Mitteilung räumte die Polizei vorsorglich das Gebäude des Hauptbahnhofes, sowie den dortigen Vorplatz. Nachdem alle Fahrgäste und Passanten evakuiert waren, durchsuchte die ...

    mehr
