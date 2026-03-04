Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit Personenschaden (bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Dienstag (03.03.2026), gegen 04:38 Uhr, kam ein 61-jährige Fahrer eines Streufahrzeuges im Kreisverkehr an der Rederzhauser Straße von der Fahrbahn ab. Der 61-Jährige hatte die Rederzhauser Straße befahren und wollte in südlicher Richtung auf der Paartalstraße weiterfahren. Das Streufahrzeug kippte nach rechts um und landete im Straßengraben. Der Fahrer des Streufahrzeugs wurde leicht verletzt. Der Schaden am Streufahrzeug wird auf etwa 100.000.- Euro geschätzt. Für die Bergung musste ein Kran hinzugezogen werden. Die Unfallstelle musste durch Feuerwehr und Polizei gesperrt werden. Es kam für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der 61-Jähriger besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

