POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (05.03.2026) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Haunstetter Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Gegen 01.00 Uhr stellte eine Polizeistreife den 21-jährigen Autofahrer fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Haunstetter Straße unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den 21-Jährigen anschließend in der Rumplerstraße und belehrten diesen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

