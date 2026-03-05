Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Donnerstag (05.03.2026) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Haunstetter Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.
Gegen 01.00 Uhr stellte eine Polizeistreife den 21-jährigen Autofahrer fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Haunstetter Straße unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den 21-Jährigen anschließend in der Rumplerstraße und belehrten diesen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 21-Jährigen.
Der 21-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.
