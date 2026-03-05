PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (05.03.2026) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Haunstetter Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Gegen 01.00 Uhr stellte eine Polizeistreife den 21-jährigen Autofahrer fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Haunstetter Straße unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den 21-Jährigen anschließend in der Rumplerstraße und belehrten diesen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

