Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (04.03.2026) fuhr ein 51-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Bitschlinstraße.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 51-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,4 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und stellten den Autoschlüssel sicher. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 51-Jährigen.

Der 51-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell