Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Balkon-Vollbrand in Mittelfeld

Hannover (ots)

Am heutigen Samstag kam es im Stadtteil Mittelfeld zu einem Feuer auf einem Balkon. Eine Person konnte aus der Wohnung gerettet werden, die betroffene Wohnung ist unbewohnbar.

Gegen 15:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover durch mehrere Anrufende ein Feuer in einer Wohnung im Weiserweg, Hannover-Mittelfeld, gemeldet. Umgehend alarmierte die Regionsleitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Wülfel, sowie den Rettungsdienst an die Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellte sich der gemeldete Wohnungsbrand als Balkon-Vollbrand heraus. Tatsächlich wirkte es augenscheinlich, als würden Flammen aus den Fenstern schlagen, einhergehend mit massiver Rauchentwicklung, daher die anfängliche Meldung der Anrufenden als Wohnungsbrand. Eine Bewohnerin wurde in der Wohnung angetroffen und umgehend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst zugeführt. Der Brandherd konnte durch die unter Atemschutz vorgehenden Einsatzkräfte schnell lokalisiert und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Ausschließlich Gegenstände auf dem Balkon waren in Brand geraten, allerdings waren die anliegenden Fenster durch die Hitzeeinwirkung geborsten und somit ist die Wohnung derzeit durch den eingedrungenen Brandrauch unbewohnbar. Nachdem die Brandbekämpfung abgeschlossen war, wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die Wohnung entraucht. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte nach Behandlung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden und wurde zunächst anderweitig untergebracht.

Nach Ende der Einsatzmaßnahmen gegen 16:50 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Schadensursache und -höhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren insgesamt 18 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 50 Einsatzkräften.

