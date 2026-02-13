Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zimmerbrand: 1 Person gerettet, Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Hannover (ots)

Am heutigen Freitag kam es im Stadtteil Südstadt zu einem Feuer innerhalb einer Wohnung. Es konnte eine mobileingeschränkte Person gerettet werden.

Gegen 13:40 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover durch die Leitstelle der Polizei ein Feuer in einer Wohnung in der Annenstraße, Hannover-Südstadt, gemeldet. Umgehend alarmierte die Regionsleitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Wülfel, sowie den Rettungsdienst an die Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatte die bereits zuvor eingetroffene Polizei den gehbehinderten Bewohner aus der Wohnung gerettet. Der Bewohner wurde direkt dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Im Innenangriff unter Atemschutz konnte das entstehende Feuer mittels Kübelspritze schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Nachdem die Brandbekämpfung abgeschlossen war, wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die Wohnung belüftet, um alle Bereiche von Brandgasen zu befreien.

Nach Ende der Einsatzmaßnahmen gegen 14:15 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Schadensursache und -höhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren insgesamt 14 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 38 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell