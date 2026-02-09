Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Schwerer Betriebsunfall auf Betriebsgelände der Abfallwirtschaftsbetriebe - Mitarbeiter eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt

Hannover (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es auf dem Betriebsgelände der Abfallwirtschaftsbetriebe AHA in Hannover Groß Buchholz zu einem schweren Betriebsunfall. Ein 40-jähriger Mitarbeiter erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr Hannover mit schwerem technischen Gerät aus einer Einklemmung befreit werden.

Um 08:30 Uhr erreichte die Regionsleitstelle Hannover Notrufe von Betriebsmitarbeitern des Betriebsgeländes der Abfallwirtschaftsbetriebe Hannover in der Karl-Wiechert-Allee im hannoverschen Stadtteil Groß Buchholz. Die Mitarbeiter meldeten, dass eine Person in einer Maschine eingeklemmt wurde und sich selbst aus der Zwangslage nicht eigenständig befreien konnte. Sofort wurde ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst Hannover zum Einsatzort alarmiert und die Regionsleitstelle leitete bereits am Telefon Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Nach dem Eintreffen der hannoverschen Brandschützer leiteten diese umgehend eine technische Rettung und eine medizinische Notfallversorgung ein. Unter Einsatz spezieller Rettungsgeräte konnte der Mitarbeiter nach wenigen Minuten aus der Maschine befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung im Rettungswagen erfolgte anschließend der Transport in ein hannoversches Krankenhaus. Mehrere Mitarbeitende der Abfallwirtschaftsbetriebe mussten anschließend durch die Notfallseelsorge der Feuerwehr Hannover vor Ort betreut werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 10 Einsatzfahrzeugen und rund 24 Einsatzkräften bis 09:30 Uhr im Einsatz.

Zur Unfallursache und zum genauen Hergang hat die Polizei Hannover die Ermittlungsarbeiten aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell