Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Katze wird durch die Feuerwehr aus Wohnung gerettet.

Hannover (ots)

Am heutigen Sonntagabend kam es zu einem Zimmerbrand in der Nordstadt. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte eine Brandausbreitung auf die Wohnung verhindert werden. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst in ein Hannoveraner Krankenhaus transportiert. Um 18:50 Uhr wurde der Feuerwehr Hannover ein Zimmerbrand in der Straße Vordere Schöneworth gemeldet. Aufgrund der hohen Anzahl von Anrufern, wurden umgehend zwei Löschzüge, die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde im 3.OG auf einem Hinterhof ein Balkonbrand festgestellt, welcher bereits auf das Innere der Wohnung übergegriffen hatte. Der Bewohner der Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem Gebäude und wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Brandbekämpfung wurde durch einen Atemschutztrupp mit einem Löschrohr durchgeführt. Nach kurzer Zeit konnte so Feuer aus gemeldet werden und eine weitere Brandausbreitung auf die betroffene Wohnung wurde hiermit verhindert. Durch die Einsatzkräfte konnte außerdem eine Katze aus der Brandwohnung gerettet werden. Es schlossen sich umfangreiche Lüftungsarbeiten an. Nachdem die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Schadensursache und -höhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren insgesamt 15 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 45 Einsatzkräften.

