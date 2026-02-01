PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Katze wird durch die Feuerwehr aus Wohnung gerettet.

Hannover (ots)

Am heutigen Sonntagabend kam es zu einem Zimmerbrand in der Nordstadt. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte eine Brandausbreitung auf die Wohnung verhindert werden. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst in ein Hannoveraner Krankenhaus transportiert. Um 18:50 Uhr wurde der Feuerwehr Hannover ein Zimmerbrand in der Straße Vordere Schöneworth gemeldet. Aufgrund der hohen Anzahl von Anrufern, wurden umgehend zwei Löschzüge, die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde im 3.OG auf einem Hinterhof ein Balkonbrand festgestellt, welcher bereits auf das Innere der Wohnung übergegriffen hatte. Der Bewohner der Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem Gebäude und wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Brandbekämpfung wurde durch einen Atemschutztrupp mit einem Löschrohr durchgeführt. Nach kurzer Zeit konnte so Feuer aus gemeldet werden und eine weitere Brandausbreitung auf die betroffene Wohnung wurde hiermit verhindert. Durch die Einsatzkräfte konnte außerdem eine Katze aus der Brandwohnung gerettet werden. Es schlossen sich umfangreiche Lüftungsarbeiten an. Nachdem die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Schadensursache und -höhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren insgesamt 15 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 45 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Stephan Trog
Telefon: 0511/912-1405
E-Mail: Stephan.Trog@Hannover-stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 22:35

    FW Hannover: Feuerwehr rettet Bewohner bei Wohnungsbrand über Drehleier

    Hannover (ots) - Am heutigen Samstagabend kam es im Stadtteil Ricklingen zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Durch die Feuerwehr Hannover wurde eine Person über eine Drehleiter gerettet und sechs weitere Personen medizinisch versorgt. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Um 19.50 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover ein ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 21:40

    FW Hannover: Wohnungsbrand in Linden-Mitte: zwei Personen gerettet

    Hannover (ots) - Am heutigen Dienstag kam es im Stadtteil Linden zu einem Wohnungsbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden. Eine Person wurde durch Nachbarn und eine weitere von der Feuerwehr gerettet. Gegen 19:15 Uhr wurde über den Notruf durch mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung aus einer ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:16

    FW Hannover: Tödlicher Verkehrsunfall

    Hannover (ots) - Am heutigen Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Hainholz. Zwei Fahrzeugen waren auf einer Kreuzung kollidiert. Insgesamt mussten fünf Betroffene vor Ort versorgt werden. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle. Gegen 09:59 Uhr erreichte die Regionsleitstelle Hannover die Meldung über einen Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Kreuzung Rehagen und Vinnhorster Weg. Als die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren