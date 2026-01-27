PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnungsbrand in Linden-Mitte: zwei Personen gerettet

Hannover (ots)

Am heutigen Dienstag kam es im Stadtteil Linden zu einem Wohnungsbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden. Eine Person wurde durch Nachbarn und eine weitere von der Feuerwehr gerettet.

Gegen 19:15 Uhr wurde über den Notruf durch mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Wohngebäudes in der Teichstraße gemeldet. Umgehend alarmierte die Regionsleitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie den Rettungsdienst an die Einsatzstelle. Am Einsatzort konnte ein Wohnungsbrand im dritten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes lokalisiert werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich zwei Bewohner in der Wohnung, wovon eine Person von Nachbarn gerettet wurde. Die weitere Person wurde kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Beide Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Mit vier Atemschutztrupps konnte das Feuer mittels eines Löschrohrs schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Zusätzlich wurden sämtliche angrenzende Wohnung kontrolliert. Nachdem die Brandbekämpfung abgeschlossen war, wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und das Gebäude mittels Hochdrucklüftern belüftet, um alle Bereiche von Brandgasen zu befreien. Die betroffene Wohnung ist nicht bewohnbar. Alle weiteren Bewohner des Wohnhauses konnten noch am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nachdem die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Schadenursache und -höhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren insgesamt 12 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 45 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Charlotte Kubel
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover

