Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Überschlagener PKW auf der Dortmunder Straße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Am späten Samstagabend kam es auf der Dortmunder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem BMW-Sportwagen.

Gegen 22:20 Uhr befand sich ein Angehöriger der Berufsfeuerwehr mit seinem Einsatzfahrzeug an einer Tankstelle auf der Dortmunder Straße, als sich hinter ihm auf der stadteinwärts führenden Fahrspur ein silberner BMW überschlug. Der Feuerwehrmann eilte sofort zu dem verunfallten Fahrzeug und alarmierte zeitgleich über den Notruf seine Kollegen.

Unverzüglich wurden der Rüstzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Obergrüne zum Einsatzort alarmiert. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Insassen im Fahrzeug eingeklemmt waren, wurde das Einsatzstichwort "Eingeklemmte Person" ausgelöst.

Vor Ort bestätigte sich diese Lage jedoch nicht, sodass die Löschgruppe Obergrüne nicht mehr ausrücken musste. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden durch den Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch vor Ort verbleiben.

Da bei dem Unfall eine Straßenlaterne beschädigt und umgestürzt war, wurden die Stadtwerke zur Einsatzstelle angefordert, um diese fachgerecht abzuklemmen.

Nach rund 2 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei aufgenommen.

Hinweis der Feuerwehr:

Bei diesem Einsatz hat sich erneut gezeigt, wie stark Einsatzstellen unbeteiligte Personen anziehen. Wir möchten in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hinweisen, dass niemand in einer Notlage von Schaulustigen angestarrt werden möchte. Bitte behindern Sie unsere Arbeit an Einsatzstellen nicht und halten Sie die An- und Abfahrtswege für unsere Einsatzfahrzeuge stets frei.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell