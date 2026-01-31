Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuerwehr rettet Bewohner bei Wohnungsbrand über Drehleier

Hannover (ots)

Am heutigen Samstagabend kam es im Stadtteil Ricklingen zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Durch die Feuerwehr Hannover wurde eine Person über eine Drehleiter gerettet und sechs weitere Personen medizinisch versorgt. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Um 19.50 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover ein Zimmerbrand in der Sperlstraße im Stadtteil Ricklingen gemeldet. Daraufhin wurde umgehend ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr mit den Ortsfeuerwehren Ricklingen und Bornum und der Rettungsdienst alarmiert. Aufgrund steigender Anzahl von Notrufen und der Schilderung von aus dem Fenster schlagenden Flammen, wurde die Alarmstufe bereits auf der Anfahrt erhöht und ein weiterer Löschzug an die Einsatzstelle alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten das Lagebild und fanden eine im Vollbrand stehende Wohnung im 1.OG eines Mehrfamilienhauses vor. Eine schwerverletzte Person konnte die Brandwohnung selbstständig verlassen und befand sich vor dem Hauseingang. Diese wurde umgehend medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person befand sich über der Brandwohnung an einem Fenster und konnte ihre Wohnung aufgrund der Rauchentwicklung nicht verlassen. Hier wurde unmittelbar die Drehleiter zur Menschenrettung eingesetzt. Auch diese Person wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Fünf weitere Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen und wurden durch die Feuerwehr in einem Großraumrettungswagen betreut. Durch den Einsatzleiter wurde zwischenzeitlich die Alarmstufe auf MANV 10 (Massen Anfall von Verletzten) erhöht. Durch mehrere Trupps unter Atemschutz wurde die Brandbekämpfung mit zwei Löschrohren durchgeführt. So konnte eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden. Zusätzlich wurden neben der Brandwohnung alle weiteren Wohnungen kontrolliert. Nachdem die Brandbekämpfung abgeschlossen war, wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und das Gebäude mittels Hochdrucklüfter belüftet. Nachdem die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Schadensursache und -höhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren insgesamt 27 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit ca. 75 Einsatzkräften.

