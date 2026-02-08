PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall mit Stadtbahn

Hannover (ots)

Am heutigen Abend kam es im hannoverschen Stadtteil Oberricklingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenkraftwagen und einer Stadtbahn. Bei diesem Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt. Zwei von Ihnen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 18:50Uhr wurde die Regionsleitstelle Hannover durch einen automatischen Notruf (eCall) über einen Verkehrsunfall informiert.

Aufgrund der übermittelten Daten wussten die Rettungskräfte, dass sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt zwei Personen in dem PKW befanden und mussten von einem Verkehrsunfall mit mindestens einer eingeklemmten Person ausgehen. Gemäß einer im Vorfeld festgelegten Alarm- und Ausrückeordnung wurden durch die Leitstelle Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte eine Person das Fahrzeug bereits eigenständig verlassen und eine weitere Person befand sich noch in dem verunfallten PKW. Die Person war nicht eingeklemmt. Eine technische Rettung der Person durch die Feuerwehr war nicht erforderlich.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 11 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Oliver Reiche
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

